Окупанти максимально ускладнюють евакуацію мешканців Донеччини, – ОП

Війська РФ потужно обстрілюють населені пункти в Донецькій області і роблять усе, щоб блокувати виїзди гуманітарних колон із небезпечних регіонів.

Про це заявила в Медіацентрі "Україна" координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна.

"Евакуація дуже ускладнена. Для того, щоб відкрити можливість для гуманітарних коридорів, треба проведення перемовин про режим припинення вогню. І саме цього буде домагатися наша група, яка веде переговори, щоби можна було відновити рух людей, щоб вони змогли виїхати на більш безпечні території України", – сказала Ломакіна.

Нагадаємо, від обстрілів росіянами евакуаційних колон загинули 33 людини. Серед загиблих – п’ятеро дітей. Нацполіція порушила 74 кримінальних провадження щодо обстрілів евакуаційних колон.

До слова, від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів і бомбардувань на Донеччині загинули 326 цивільних.