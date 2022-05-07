На Донеччині з початку війни загинуло 326 цивільних

Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів і бомбардувань на Донеччині загинули 326 цивільних.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Поранено ще 990.

Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

“Росія несе смерть і руйнування. Пам'ятаймо!” – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу загинув один мирний житель у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, у місті загинуло не менш ніж 20 000 цивільних людей. Порахувати точно зараз неможливо, крім того, окупанти спалюють тіла загиблих мирних маріупольців у мобільних крематоріях і ховають їх у братських могилах.