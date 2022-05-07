На Донеччині з початку війни загинуло 326 цивільних

Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів і бомбардувань на Донеччині загинули 326 цивільних.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Поранено ще 990.
Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.
“Росія несе смерть і руйнування. Пам'ятаймо!” – зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу загинув один мирний житель у Лимані. Також ще троє людей отримали поранення.
Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, у місті загинуло не менш ніж 20 000 цивільних людей. Порахувати точно зараз неможливо, крім того, окупанти спалюють тіла загиблих мирних маріупольців у мобільних крематоріях і ховають їх у братських могилах.