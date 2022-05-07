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У пʼятницю ворог 24 рази обстріляв житлові райони Луганської області

У Сєвєродонецьку російські війська обстріляли лікарню. 

У пʼятницю ворог 24 рази обстріляв житлові райони Луганської області
Фото: Сергій Гайдай

6 травня росіяни 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Багатьох пошкоджень зазнали Гірська та Попаснянська громади.

У Сєвєродонецьку під обстріли потрапила лікарня в старій частині міста. Підприємство "Азот" ворог продовжує обстрілювати з артилерії, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Після кожної атаки піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. 

Фото: Сергій Гайдай

"Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють. Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків, 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – у Сєвєродонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають відновленню – це ознака "руського миру", – заявив Гайдай. 

Фото: Сергій Гайдай

Один будинок у Лисичанську вдалося врятувати. Надходить також інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому. 

Гайдай додав, що учора на території Донецької та Луганської областей відбили вісім атак ворога, знищили три танки, вісім артилерійський систем, сім одиниць броньованої техніки, одне авто і три одиниці спеціальної інженерної техніки. Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10". 

Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію в Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний поїзд Покровськ – Дніпро – Львів.

За даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.

У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів сил оборони в районі Азовсталі. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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