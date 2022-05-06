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В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину

Вна діятиме з вечора 8 травня до ранку 10 травня.

В Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину
Фото: chas.news

В Одесі та області області запроваджують подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня.

Про це повідомила міська рада.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, раніше в Одесі запроваджували комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

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