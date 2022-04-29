Обмеження вводяться лише на території обласного центру.

В Одесі запроваджено комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

Це передбачено розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, повідомив речник голови ОВА Сергій Братчук.

Комендантська година вводиться лише на території обласного центру.

“Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень”, – йдеться у повідомленні.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, вчора у небі над Одеським районом підрозділи протиповітряної оброни України збили три російські ракети.

Вдень 22 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку – шістнадцятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Зайнялися квартири на 4 та 5 поверхах.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, не вижила ціла сім'я – Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранень зазнали ще 18 людей.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.