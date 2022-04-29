Заарештовано активи компанії російського олігарха на пів мільярда гривень

Він разом із бізнесменами легалізував активи кіпрських компаній на суму в 1,1 млрд гривень.

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора заарештовано активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн. Ці кошти перебували на рахунку в банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України.

Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени РФ, повідомили в Офісі генерального прокурора.ʼ

"За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. В подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт", – зазначили в прокуратурі.

Таким чином олігарх і бізнесмени хотіли уникнути наслідків санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснює Бюро економічної безпеки України.

Імʼя олігарха та бізнесменів не називається.

Нагадаємо, також суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного російському олігарху Олегові Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема - для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу "Точка "У".