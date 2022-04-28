Укравтодор виступає за спрощення та скорочення процедур проєктування доріг, – Івко

На сьогодні дорожники відновили проїзд 20 штучними спорудами.

В умовах воєнного часу Державне агентство автомобільних доріг України пропонує спрощення і скорочення термінів проєктування доріг та штучних споруд. Про це повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

«Ми максимально пришвидшимо терміни отримання технічної документації та дозволів. Проєктні організації мають працювати в умовах мінімальної бюрократії», – зазначив він.

Івко додав, що відомство разом із командою «Прозорро» розробляє законодавчий пакет, який пришвидшить тендерні процедури зі збереженням відкритості та доступності для вітчизняних й іноземних компаній.

Крім того, Укравтодор ініціюватиме перехід на європейську систему ціноутворення. Вона передбачає створення таких умов, за яких бізнес буде зацікавлений у використанні сучасних технологій, техніки та матеріалів.

«Це позитивно вплине на вартість дорожніх робіт, а також якісно посилить конкуренцію у галузі», – переконаний чиновник.

За словами заступника голови Укравтодору, внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено 300 штучних споруд. Руйнування продовжуються щодня, і через активні бої оцінити масштаб шкоди, завдану дорогам на Харківщині, Донеччині та Луганщині, поки неможливо.

Проте вже зараз інфраструктура нашої країни – на стадії відновлення.

«На сьогодні більш ніж 600 км доріг та вулиць Київщини, Чернігівщини та Сумщини прибрані. В тому числі 234 км вулиць найбільш постраждалих населених пунктів Київщини: Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля. Ще понад 100 км доріг очистили на підконтрольних Україні районах Харківщини», – відзвітував Івко.

Він також додав, що на сьогодні дорожники відновили проїзд 20 штучними спорудами – у Київській, Чернігівській, Сумській і Миколаївській областях.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський провів перше за час російського вторгнення засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Присутній на заході міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США.