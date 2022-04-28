Кабмін заборонив працівникам держпідприємств сектору економіки працювати з-за кордону

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, згідно з якою працівники державного сектору економіки за межами України можу працювати за кордоном лише в разі службового відрядження.

Це передбачено урядовою постановою від 26 квітня 2022 року № 481.

Працівники можуть працювати дистанційно, якщо є така технічна та організаційна можливість і за умови отримання відповідного рішення.

“Робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише в разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку”, – зазначено в документі.

Якщо ж ця умова порушена, то до працівників застосовуватимуть дисциплінарне стягнення.

“У разі перебування членів виконавчого органу або керівника підприємства чи організації в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону чи припинено їх повноваження в установленому порядку”, – йдеться в постанові.

Нагадаємо, загальні втрати економіки України (прямі і непрямі) через війну коливаються від 564 до 600 млрд доларів.