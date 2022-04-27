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Кількість резидентів Дія.City зросла. Серед них –компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac

У списку є 204 українські та іноземні компанії.

Кількість резидентів Дія.City зросла. Серед них –компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac
Фото: t.me/zedigital

Кількість резидентів Дія.City зросла до 204, серед них – міжнародні ІТ-компанії.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Серед них:

  • Archivizer – міжнародна продуктова компанія, що розробила сервіс для створення 3d-візуалізацій інтер'єрів, екстер'єрів, ландшафтів тощо,
  • AgriChain – продуктова компанія, що створює програмне забезпечення для великого та середнього агробізнесу,
  • Preply – міжнародна освітня онлайн-платформа для пошуку репетиторів,
  • bru. digital – міжнародна команда художників комп’ютерної графіки, розробників, дизайнерів та стилістів, яка працює над створенням цифрових тканин,
  • Readdle – українська продуктова ІТ-компанія, що створює популярні застосунки для iPhone, iPad і Mac,
  • Evo – українська продуктова ІТ-компанія, що вже 14 років є лідером на e-commerce ринку. 

“Усі резиденти користуватимуться податковими та правовими умовами, які є одними з найкращих у Європі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що види діяльності Дія.City розширили, а на час воєнного стану спростили критерії резидентства.

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