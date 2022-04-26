Ефективно працююча банківська система під час війни є стратегічно важливою для держави та громадян. В цьому велика заслуга і самих банків та своєчасні професійні дії НБУ. Коротко наведу основні показники, як працюють банки під час війни.

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У Центральній та Західній Україні працюють понад 90% відділень системно важливих банків, а в цілому по країні, включаючи регіони з активними бойовими діями – майже 70%.

Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Безперебійна робота системи безготівкових розрахунків зменшує потребу населення у готівці. Водночас запроваджено певні обмеження на операції з валютою, зняття готівки та перекази коштів за кордон. Це необхідний крок, спрямований на утримання стабільності фінансової системи під час війни та на можливості відновити економіку після перемоги.

База фондування банків залишається стабільною. Станом на 22 квітня маємо +83,6 млрд. грн. в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни 24.02.2022 року. Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли на 21,6%. Кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, строкові та валютні вклади скорочуються. Обсяги коштів підприємств скоротилися, адже значна частина коштів пішла на виплати заробітних план та податків. Водночас багато підприємств припинили роботу і надходження на їхні рахунки помірні.

Кредитування. Від початку року і роздрібні, і корпоративні чисті кредити помітно зростали, станом на 24 лютого близько +4%. Початок повномасштабних бойових дій був значним і несподіваним шоком для банків і приріст кредитів зупинився:

У роздрібному сегменті після певного пожвавлення використання кредитних лімітів у перші дні війни обсяг заборгованості зменшився, за оперативними даними, на 2,1% станом на 22 квітня порівняно з 24 лютого 2022 року.

У корпоративному – під загрозою опинилася фізична активність підприємств. Нове кредитування майже призупинилося, однак і погашення відбувалося досить кволо, в результаті кредитний портфель залишався практично незмінним. Станом на 22 квітня кредитний портфель у гривні збільшився на 2,8%, у валюті – зменшився на 2,6% порівняно з 24 лютого 2022 року.

Банки запровадили «кредитні канікули»: клієнтам дозволено тимчасово не сплачувати за кредитами без застосування штрафних санкцій.

Для підтримки бізнесу умовах війни НБУ максимально спростив умови кредитування. Більшість обмежень зняті. Банки готові продовжувати кредитування критично значущих в умовах воєнного стану секторів та підприємств: АПК, харчопром, виробництво товарів першої необхідності, медичних товарів тощо.

Загалом від початку бойових дій чисті гривневі кредити зросли на 2.5%, а від початку року – на 7.7% (дані на 22.04.2022). Здебільшого нове кредитування здійснюється із використанням державних програм. Найактивнішими у кредитуванні зараз є кілька банків, зокрема два державних. Станом на 18 квітня за програмами агрокредитування видано близько 2500 кредитів на загальну суму понад 6.7 млрд грн.

За період з 21 лютого по 25 квітня 2022 року у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 3351 кредит на загальну суму 9,88 млрд грн. Очікувано надалі активність банків у кредитуванні пожвавлюватиметься через значну підтримку уряду.

Скорочення кредитування, недоотримання доходів та втрати частини кредитного портфеля знизять капітал банків. Проте банки продовжать працювати навіть, якщо їхні показники достатності капіталу будуть меншими за встановлені нормативи. Після завершення війни фінустанови матимуть достатній час, аби привести свою діяльність у норму та знову сформувати запас капіталу.