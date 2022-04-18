Monobank припиняє обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі та інших країн

Відсьогодні Monobank припиняє обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили Росію та ще 6 територій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Це:

Білорусь,

Крим,

Л/ДНР,

Північна Корея,

Сирія,

Еритрея.

Загалом у списку – 11 251 особа.

“Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи “мир”. Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад”, – зазначив він.

Нагадаємо, глава Національного банку України Кирило Шевченко закликав очільників міжнародних небанківських фінансових груп припинити будь-яку діяльність своїх дочірніх установ та філій на території Росії та Білорусі.