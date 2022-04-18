У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Monobank припиняє обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі та інших країн

Загалом у списку – 11 251 особа.

Monobank припиняє обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі та інших країн

Відсьогодні Monobank припиняє обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили Росію та ще 6 територій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

Це: 

  • Білорусь,
  • Крим,
  • Л/ДНР,
  • Північна Корея,
  • Сирія,
  • Еритрея.

Загалом у списку – 11 251 особа.

“Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи “мир”. Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад”, – зазначив він.

Нагадаємо, глава Національного банку України Кирило Шевченко закликав очільників міжнародних небанківських фінансових груп припинити будь-яку діяльність своїх дочірніх установ та філій на території Росії та Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також