НБУ закликав міжнародні небанківські фінансові групи припинити роботу в Росії та Білорусі

Будь-які фінансові операції з установами цих країн, сплата податків до їхнього бюджету сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України, наголосив очільник Нацбанку.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко закликав очільників міжнародних небанківських фінансових груп припинити будь-яку діяльність своїх дочірніх установ та філій на території Росії та Білорусі.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Шевченко також наголосив, що небанківські фінансові групи повинні долучитися до "міжнародних заходів, спрямованих на зменшення можливості економіки агресорів фінансувати військові дії в Україні".

"Одна з головних битв сьогодні відбувається на фінансовому фронті. Національний банк здійснює заходи, спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи України в умовах воєнного стану. Інше ключове завдання – посилити санкції та зовнішній тиск на економіку РФ і РБ для зменшення їх можливостей фінансувати війну в нашій країні", – зауважив глава НБУ.

У Нацбанку підкреслюють - будь-які фінансові операції з установами Росії та Білорусі, сплата податків до їхнього бюджету сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирних українців.

"Військові злочини, викриті в передмісті Києва, цілеспрямоване знищення цілих міст, неприхована пропаганда геноциду України – це докази недостатності санкцій, запроваджених проти РФ і РБ", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, ЄС анонсував п'ятий пакет санкцій проти РФ. США, у свою чергу, 5 квітня мають оголосити про нові обмежувальні заходи щодо Росії. А Канада розширила санкційний список проти російських олігархів.