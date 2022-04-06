На дорозі Р-30 (під'їзд до міста Ірпінь) почали облаштовувати тимчасову переправу.

Про це повідомили в Укравтодорі.

У той самий час триває підготовка до будівництва нового моста, яке розпочнеться найближчим часом.

В Ірпені працівники Служби автомобільних доріг у Київській області наводять лад на дорогах міста - прибирають повалені дерева і забирають транспортні засоби, які постраждали від дій російських окупантів.

Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

В Укравтодорі закликали евакуйованих жителів міста не повертатися в Ірпінь, поки не отримають офіційних повідомлень представників держави. Наразі це небезпечно.

Нагадаємо, 4 квітня Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу, Ірпінь і Стоянку після російської окупації. Він оглянув зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі Р-30. За інформацією пресслужби глави держави, щоб звести тимчасову переправу, знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт споруди триватиме два-три місяці.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як відбудовуватимуть звільнені Київську, Чернігівську та Сумську області.