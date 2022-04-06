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У Криму окупанти затримали активіста Сервера Барієва

До нього прийшли з обшуком вранці. 

У Криму окупанти затримали активіста Сервера Барієва
Сервер Барієв
Фото: Крим Реалії

Окупаційні сили в Криму провели обшук у громадського активіста, стоматолога Сервера Барієва. Із смт Роздольне, де він мешкає, його відвезли в напрямку Сімферополя.

Про це у Facebook повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Співробітники російських Центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу о 6:30 ранку увірвалися до будинку Сервера Барієва у смт Роздольне та провели обшук, жодним чином не пояснюючи причин. Сервер – стоматолог за професією та громадянський активіст", – зазначила вона.

Денісова підкреслила, що обшуки в помешканнях громадян України у тимчасово окупованому Криму суперечать міжнародним нормам і є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції – право на повагу сімейного життя.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії. 

Нагадаємо, 16 березня в Криму затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешіта Джеппарова. Його арештували на 15 діб. За тиждень до цього на LB.ua вийшло інтерв'ю Джеппарова, в якому він розповідає про ситуацію в Криму. Також правозахисник розповів, що кримські татари чекають на повернення України, як на велике свято.

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