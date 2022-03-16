В Криму затримали правозахисника Джеппарова, який в інтерв'ю LB.ua казав, що кримські татари святкуватимуть повернення України

Також затримали ще двох людей.

В Криму затримали кримськотатарського правозахисника Абдурешіта Джеппарова. Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

Абдурешіта забрали з його дому у місті Білогірськ, що неподалік від Сімферополя. "Його затримали, відвезли в райвідділок. Це був не обшук, а огляд. Забрали всю техніку, з якої причини - невідомо. Адвокати їдуть до нього в райвідділок", - повідомляє кореспондент.

Під будинком правозахисника зібралася група підтримки з кримських татар. Зав'язалася суперечка з російськими силовиками, які здійснювали затримання. Хтось із кримських татар намагався втекти, через що силовики стріляли в повітря.

В результаті, крім Джеппарова, затримали ще двох кримських татар, які прийшли його підтримати - це Якубов Февзі Серверович та Мухаммед-Алі Джеппаров Юсуф огълу.

На минулому тижні на LB.ua вийшло інтерв'ю Джеппарова, в якому він розповідає про ситуацію в Криму. Також правозахисник розповів, що кримські татари чекають на повернення України як на велике свято.

В 2020 році Абдурешіт Джеппаров був номінований на Нобелівську премію миру.