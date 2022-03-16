Його виявили на станції метро.

У Києві оперативники Національної поліції затримали ворожого диверсанта.

Про це повідомила пресслужба поліцейських.

У телефоні чоловіка поліцейські виявили фото об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів і місць дислокації ЗСУ.

Підозрілого чоловіка оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції зауважили на станції метро в столиці.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що диверсант приїхав до Києва з Росії. В його телефоні знайшли активне листування з російськими абонентами й особистий кабінет платника податків Росії.

Окрім того, гаджет чоловіка містив фотографії об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів і місць дислокації ЗСУ.

Диверсанта передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Наразі станції метро працюють як укриття. Там поліцейські цілодобово посилено дбають про безпеку громадян.

Поліція закликає в разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти про це в поліцію.

Нагадаємо, поліцейські Дніпропетровщини виявили вісьмох осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної роботи.