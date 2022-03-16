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"Час підрізати "лєтунам" крильця": у ГУР оприлюднили дані військових 566 авіаційного полку РФ

У списку - 416 військовослужбовців.

"Час підрізати "лєтунам" крильця": у ГУР оприлюднили дані військових 566 авіаційного полку РФ

Головне управління розвідки Міністерство оборони опублікувала список російських військовослужбовців 566 окремого військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41495) c. Сеща Брянської області, які беруть участь у війні проти України.

У списку - 416 військових РФ.

"Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця! Надсилаємо до вас спеціалістів з цієї справи, очікуйте, вони вас підрихтують", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила оприлюднила список військових авіаційного російського полку з міста Саки, а також список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста.

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