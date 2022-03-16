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Зеленський відповів на ворожі фейки про "складання зброї": "Можу пропонувати це тільки військовим Російської Федерації"

"Ніякої зброї ми складати не збираємось. До нашої перемоги".

Зеленський відповів на ворожі фейки про "складання зброї": "Можу пропонувати це тільки військовим Російської Федерації"
Володимир Зеленський
Фото: скрін

Українські захисники не збираються складати зброю, а всі ворожі фейки щодо цього є дитячою провокацією.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у новому зверненні.

"Щодо останньої дитячої провокації, немов я пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації. І повертатись додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю і своїх дітей, свої сімʼї. Так що ніякої зброї ми складати не збираємось. До нашої перемоги", – підкреслив глава держави.

Росіяни періодично намагаються просунути фейки про нібито здачу ЗСУ, однак їм це не вдається. Всі спроби розповсюдження дезінформації оперативно ліквідуються. Одне з таких намагань відбулось сьогодні в "живому рядку" з текстом в ефірі українського телеканалу, однак це усунули за кілька хвилин. 

Українська влада неодноразово попереджала і застерігала не вірити фейкам про підготовку здачі позицій чи зброї. 

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