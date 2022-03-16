Окупанти обстріляли телевежу у Вінниці, телеканали і радіо не працюють

Сьогодні, 16 березня, окупанти завдали удару по Вінниці та області. Внаслідок нічного ракетного обстрілу телевежі у Вінниці ефірне мовлення тимчасово не працює.

Про ситуацію повідомив голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов.

"Сьогодні ніч була не спокійною. В наслідок ракетного обстрілу був пошкоджений один об'єкт. Жертв немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій", – сказав Борзов.

Згодом у Держспецзв’язку уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці. Через технічні причини тимчасово припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.

Голова Вінницької ОВА повідомив, що станом на 8:51 інформації про жертви не було. Тривають рятувальні роботи.

Як повідомляли, сьогодні завершили аварійно-рятувальні роботи на Антопільській телевежі під Рівним. Офіційно підтверджено загибель 21 людини. Дев’ятеро поранені.