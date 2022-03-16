Від обстрілів уночі на Луганщині палали десятки житлових будинків, гуманітарного коридору не буде через відсутність режиму тиші

Росія продовжує обстрілювати мирне населення Луганської області і вдень, і вночі. Російські загарбники вкотре хотіли захопити Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

У цих населених пунктах протягом ночі палали десятки житлових будинків. Багато загиблих і постраждалих серед мирного населення, повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з-під завалів, привозять людям воду і допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця. Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів і точки збору людей, звідки планувалась евакуація", – зазначили в повідомленні.

16 березня вранці міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що Україна не отримала відповіді на пропозиції, направлені до Міжнародного Червоного Хреста про відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.