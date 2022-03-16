З початку війни Росія вбила в Україні 103 дитини

Щодня під обстрілами окупантів в Україні гинуть щонайменше 5 дітей, станом на ранок 16 березня з початку війни загинуло 103 дитини і більше 100 поранено.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій – 119, Харківській – 50, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21 та у м. Києві – 24.

Обстріляно 11 лікувальних закладів, 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

“Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях”, – додали у прокуратурі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів та до Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

У своєму зверненні вона просить про співпрацю у документуванні та реагуванні на насильство по відношенню до дітей в умовах збройної агресії РФ проти України в межах реалізації статті 45 Конвенції ООН про права дитини.

Генеральний прокурор закликала спеціалізовані установи ООН якнайшвидше прийняти рішення про реалізацію місії по оцінці порушення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні.

Нагадаємо, бойовики Рамзана Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області, щоб шантажувати українську владу.