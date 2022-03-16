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“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок", – СБУ перехопила розмову окупантів

"Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки".

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову переляканих російських військових, які прийшли загарбати Україну.

Судячи з розмови, справи у загарбників погані.

“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори”, – просить окупант із перехопленої СБУ розмови.

"Що ж, “нікому нє гаварі” не вийшло. Слухайте, коментуйте і поширюйте це відео. Бо воно про те, що загарбник дуже боїться наших воїнів. І правильно робить!", – зазначили в українській спецслужбі.

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