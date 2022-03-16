Українські військові знищили вже 84 ворожі літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 13800 осіб,

танків ‒ 430 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од.,

артилерійських систем – 190 од.,

РСЗВ – 70 од.,

засоби ППО – 43 од.,

літаків – 84 од.,

гелікоптерів – 108 од.,

автомобільної техніки – 819 од.,

кораблі/катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,

спеціальна техніка – 10.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Раніше Генштаб показав, як на Київщині чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем.