Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 13800 осіб,
- танків ‒ 430 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1375 од.,
- артилерійських систем – 190 од.,
- РСЗВ – 70 од.,
- засоби ППО – 43 од.,
- літаків – 84 од.,
- гелікоптерів – 108 од.,
- автомобільної техніки – 819 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
- спеціальна техніка – 10.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.
Раніше Генштаб показав, як на Київщині чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем.