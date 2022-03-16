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Втрати живої сили ворога наближаються до 14 тисяч, – Генштаб

Українські військові знищили вже 84 ворожі літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 13800 осіб,
  • танків ‒ 430 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1375 од.,
  • артилерійських систем – 190 од.,
  • РСЗВ – 70 од.,
  • засоби ППО – 43 од.,
  • літаків – 84 од.,
  • гелікоптерів – 108 од.,
  • автомобільної техніки – 819 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11,
  • спеціальна техніка – 10.

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – наголошують у штабі.

Раніше Генштаб показав, як на Київщині чергова колона російської техніки поспішає за своїм кораблем.

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