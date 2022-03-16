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Понад 3 мільйони українців залишили територію України - ООН

Наразі щохвилини 55 дітей тікають з країни

Понад 3 мільйони українців залишили територію України - ООН
Фото: EPA/UPG

Понад три мільйони українців залишили територію України через війну. Відповідні дані оприлюднили в ООН. За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, найбільше українців вирушило до кордону з Польщею — майже 2 мільйони.

Загалом, потік українських біженців розподілився наступним чином:

Польща — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 1,830,711 людей;Румунія — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 459,485 людей;Молдова — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 337,215 людей;Угорщина — за даними уряду станом на 15 березня йшлося про 267,570 людей;Словаччина — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 213,000 людей;РФ — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 142,994 людей;Білорусь — за даними уряду станом на 14 березня йшлося про 1,475 людей.

Водночас з моменту початку російського вторгнення 24 лютого близько 1,5 мільйона дітей залишили Україну. Про це повідомили в ЮНІСЕФ. Фактично, щосекунди одна дитина їде з України, повідомили у фонді.

“Щодня за останні 20 днів в Україні більше 70 тисяч дітей стають біженцями. Це щохвилини 55 дітей тікають з країни”, – сказав Джеймс Елдер, речник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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