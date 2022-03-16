Зеленський відзначив держнагородами 139 захисників України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають Україну від військового вторгнення Росії. 32 героїв нагороджено посмертно.
Про це він заявив у відеозверненні.
Зеленський зазначив, що також підписав указ про присвоєння звання Герой України та ордена "Золота Зірка":
- Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
- Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
- Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
- Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!
Про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":
- Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
- Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів"
"Слава вам усім! Слава усім нашим героям! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент нагородив менеджера Укрпошти, який збив літак окупантів над Черніговом.
Учора Зеленський відзначив держнагородами 234 військовослужбовців.