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Зеленський відзначив держнагородами 139 захисників України

32 героїв нагороджено посмертно.

Зеленський відзначив держнагородами 139 захисників України
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 139 військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають Україну від військового вторгнення Росії. 32 героїв нагороджено посмертно.

Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив, що також підписав указ про присвоєння звання Герой України та ордена "Золота Зірка":

  • Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
  • Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
  • Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
  • Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!

Про присвоєння звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":

  • Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
  • Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських "Іскандерів"

"Слава вам усім! Слава усім нашим героям! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент нагородив менеджера Укрпошти, який збив літак окупантів над Черніговом.

Учора Зеленський відзначив держнагородами 234 військовослужбовців.

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