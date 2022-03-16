Десантні кораблі ВМС РФ наближаються до узбережжя поблизу Одеси, - Генштаб

Якими саме будуть цілі суден, поки що не зрозуміло

У Генеральному штабі ЗСУ підтверджують інформацію про рух російських кораблів у бік Одеси. Про повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, як раніше повідомили Naval News, на супутникових знімках, можна побачити кораблі російських ВМС, що наближаються до українського узбережжя. На супутниковому знімку Sentinel 2, зробленому об 11:47 за місцевим часом, видно щонайменше 14 суден.

Попередній їх аналіз дає змогу виділити 3 групи: дві складаються з бойових кораблів, ще одна - з кількох десантних. Північну групу, ймовірно, очолює буксир або тральщик. За ним - два десантні кораблі класу Ropucha, ще один буксир і трейлер Ropucha.

Друга група складається, вочевидь, з менших військових кораблів, таких як ракетні корвети. Південну групу веде крейсер «Москва» класу «Слава». До неї, ймовірно, входять два десантні кораблі класу «Алігатор» і десантний корабель класу «Іван Грен» «Петр Моргунов». Є також менший військовий корабель, можливо, ракетний корвет класу «Буян-М».

Судячи з усього, десантні кораблі вирушили безпосередньо зі своїх вихідних позицій біля узбережжя Криму. Хоча й раніше російські військові кораблі підпливали близько до Одеси, цього разу, схоже, йдеться про десант, пише видання, зауважуючи, що тривалий час обговорювалася можливість висадки на узбережжя, і є достовірні докази того, що вона була спланована.

Як зазначає видання, раніше Олександр Лукашенко продемонстрував плани висадки десанту під Одесою. Втім, це була очевидна помилка розвідки, оскільки протягом наступних днів висадки не відбувалися.

Аналітики намагаються аналізувати знімки в пошуках інших суден. При цьому зазначається, що якими саме будуть цілі суден, поки що не зрозуміло.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв: "Зараз є велике бажання почати десантування на території Одеси та Одеської області. Але їх там чекають і легкої прогулянки у них там не буде. Ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація там під контролем, там є кому їх зустрічати".