"Я впевнений, що з такими друзями, сусідами, партнерами ми можемо перемогти... не хочу говорити кого, щоб ви розуміли".

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Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віце-прем'єр-міністром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.

"Ваш візит до Києва у цей важкий для України час - потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Після завершення зустрічі президент подякував гостям за підтримку України у боротьбі з агресією Росії.

"Я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. Перш за все це - міцна позиція... І в такий час... коли навіть багато амбасадорів покинули Україну через вторгнення... І ці люди, лідери європейських держав...вони нічого не бояться, вони більше бояться за нашу долю.. І вони тут, щоб нас підтримати. Це - великий, мужній крок. Я впевнений, що з такими друзями, сусідами, партнерами ми можемо перемогти... не хочу говорити кого, щоб ви розуміли", - сказав Зеленський.

"І найголовніше, що ми абсолютно довіряємо лідерам цих країн... Ітому коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС, або санкційну політику (проти країни-агресорки Росії, - ред.)... Ми на 100% знаємо, що все що ми обговорюємо, дійде до позитивної цілі для нашої країни та для нашого майбутнього", - додав президент.

Нагадаємо, 15 березня до Києва з візитом прибули очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький та віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем та провели переговори із президентом Зеленським.

Шмигаль повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили підтримку України та посилення санкцій проти Росії.