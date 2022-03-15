Під час допиту росіяни заявили, що "не знали, як опинилися в Україні".

Шестеро окупантів на чолі з майором російської армії здалися в полон силам територіальної оборони в Чернігівській області.

Про це повідомило видання "Газета Срібнянщина".

"Шість вояків на чолі з майором-розвідником, дізнавшись, що сталося вночі з їхнім сусіднім блокпостом, не захотіли бути наступними на шляху в потойбічний світ і здалися в полон у найближчому селі. Що й врятувало їм життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту окупанти повторювали вже відому мантру про "навчання" та про те, що вони "не знали, як опинилися в Україні".

Нагадаємо, раніше під Черніговом військові розбили танковий підрозділ, який мав вирушити на Київ.