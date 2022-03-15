Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис., - Монастирський

Наразі в МВС бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах і містах у кількості до 800.

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисяч.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно «авторизованих» блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана инулого тижня. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів", - зазначив очільник МВС.

За словами міністра, наразі залучені до цієї роботи суб'єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах і містах у кількості до 800.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Нацполіції - спільно з ТРО, з НГУ, але саме поліцейські будуть головними і формуватимуть роботу на цих блокпостах", - пояснив Монастирський.

Нагадаємо, блокпости встановлені по всій країні, для виявлення і нейтралізації російських диверсантів. Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил проходження контролю на блокпостах та розповів про правила їх роботи.