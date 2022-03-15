Спробували атакувати і... втекли - на Донеччині прикордонники і ЗСУ відбили напад окупантів

Колона ворожої бронетехніки не змогла пройти через позицію співробітників ДПСУ.

На Донеччині колона ворожої бронетехніки не змогла пройти через позицію прикордонників. Загарбники відкрили вогонь в напрямку військовослужбовців ДПСУ.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонників підтримали підрозділи Збройних сил України. В результаті вдалося стримати вороже вторгнення.

"Втративши танк та бронемобіль "Тигр", рашисти здійснили один зі своїх улюблених маневрів – розвернулися і чкурнули за курсом "російського військового карабля", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, 12 березня на Луганщині прикордонники захопили ворожий БРДМ і взяли в полон російського окупанта.