ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків і зазнали ганебної поразки від ЗСУ, - Синєгубов

У противника значні втрати.

Російські окупанти намагалися піти штурмом на Харків і зазнали ганебної поразки від ЗСУ, - Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

15 березня російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"По обіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій. У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці так само змусили противника відступити на попередні позиції", - зазначив очільник Харківщини.

Синєгубов додав, що втрати ворога ще підраховують.

Нагадаємо, в Харкові 14 березня близько 23:30 російські снаряди влучили в торговельні майданчики та житлові будинки Холодногірського району. 

Окупанти обстріляли місто з ракетних комплексів "Іскандер". Того ж дня під обстріл потрапив автомобіль організації Help Army. Загинув 26-річний волонтер організації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також