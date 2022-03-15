На Харківщині евакуюють 300 підопічних і працівників Оскільського психоневрологічного інтернату

У Харківській області у вівторок, 15 березня, почалася евакуація з Оскільського психоневрологічного інтернату. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Близько 300 підопічних і працівників Оскільського психоневрологічного інтернату розміщено в автобусах для евакуації», - написав він у телеграмі.

Інтернат розташований в Ізюмському районі Харківської області.

«Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату. Там немає світла, тепла, води, зв'язку. Підопічні спеціальної установи – це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю», – проінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нині, за його словами, люди, що перебували в інтернаті, «вже прямують до місць убезпечення за маршрутом зеленого коридору.

«Вдячні всім причетним за неймовірні зусилля для порятунку людей!» – зазначив керівник ОВА.