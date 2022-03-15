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Затримали й оштрафували мешканця Київщини, який за перетин кордону пропонував 3 тисячі доларів

Тепер чоловікові доведеться заплатити ще 34 тисячі гривень за хабар посадовій особі.

Затримали й оштрафували мешканця Київщини, який за перетин кордону пропонував 3 тисячі доларів
Фото: Держприкордонслужба

36-річного жителя Київщини затримали на пункті пропуску "Мамалига" (українсько-молдовський кордон), коли він намагався підкупити прикордонників - пропонував 3 тисячі доларів інспектору ДПС.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Прикордонники Чернівецького загону не пропустили чоловіка, оскільки він підпадав під категорію осіб призовного віку. Натомість він наважився підкупити військовослужбовців... Дії порушника кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ", - зазначили в ДПСУ.

Суд визнав затриманого винним і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. Крім того, чоловік повинен відвідати військкомат.

12 березня патруль відділу "Смільниця" у Львівській області затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон, щоб потрапити в Польщу. Затриманий виявився сепаратистом із "ДНР".

1 березня озброєний чоловік із посвідченням прокурора намагався перетнути кордон на Львівщині. В авто порушника виявили три пістолети, понад 100 набоїв до них, ніж, 83 ювелірні вироби, 15 колекційних монет, а також 40 тис. доларів.

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