У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС тепер використовує програму, яка визначає місце перебування людини через дзвінок на лінію екстреної служби

Людина лише за допомогою свого телефону зможе вести двосторонній чат із диспетчером рятувальників.

ДСНС тепер використовує програму, яка визначає місце перебування людини через дзвінок на лінію екстреної служби
Геннадій Герасимчук

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгортає систему пошуку місцезнаходження людей, які телефонують на номери екстрених служб.

Про це повідомив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

“Державна служба з надзвичайних ситуацій України у тісній співпраці з компаніями Garbyne, Apple та Google впроваджує у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne. Завдяки йому можна буде оперативно визначити місце знаходження людини, яка звернулася на лінію екстреної служби”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки цій програмі людина лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат із ним.

Ця система навіть у тестовому режимі показала свою зручність та ефективність.

“Така допомога надається ДСНС абсолютно безкоштовно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров’я”, – наголосив Герасимчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також