ДСНС тепер використовує програму, яка визначає місце перебування людини через дзвінок на лінію екстреної служби

Людина лише за допомогою свого телефону зможе вести двосторонній чат із диспетчером рятувальників.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгортає систему пошуку місцезнаходження людей, які телефонують на номери екстрених служб.

Про це повідомив полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук.

“Державна служба з надзвичайних ситуацій України у тісній співпраці з компаніями Garbyne, Apple та Google впроваджує у своїй роботі новий програмний продукт компанії Garbyne. Завдяки йому можна буде оперативно визначити місце знаходження людини, яка звернулася на лінію екстреної служби”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки цій програмі людина лише за допомогою свого телефону зможе передати відео для диспетчера ДСНС і вести двосторонній чат із ним.

Ця система навіть у тестовому режимі показала свою зручність та ефективність.

“Така допомога надається ДСНС абсолютно безкоштовно. Ми вдячні за це нашим партнерам. Саме програма компанії Garbyne незамінна в пошуку людей під завалами, а також для взаємодії з людьми, які мають різні вади здоров’я”, – наголосив Герасимчук.