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Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей, – Головнокомандувач ЗСУ

Життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне.

Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей, – Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний звернувся до нації, пообіцявши відплатити ворогу за смерть кожного українця. 

«20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, – заявив він. – На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей».

Нагадаємо, 12 березня президент Зеленський заявив, що Україна втратила у війні з Росією близько 1300 військових

Точної інформації про кількість жертв серед цивільного населення немає. Лише у Маріуполі понад 2 тисячі українців загинули від бомбардувань та обстрілів

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