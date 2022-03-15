Окупанти захопили в заручники персонал та пацієнтів лікарні у Маріуполі

З ранку 14 березня Обласна лікарня інтенсивного лікування у Маріуполі захоплена російськими військами.

Як інформує Медійна ініціатива за права людини, про це на “гарячій” лінії організації повідомили мешканці Маріуполя.

У заручниках утримується персонал та пацієнти лікарні. За повідомленням свідка, туди ж росіяни “зганяють” інших цивільних мешканців. При цьому обстрілюють позиції української армії з вікон лікарні, намагаючись викликати вогонь у відповідь.

За словами очевидця, з приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. Пацієнти, які ризикнули вирватися з полону, повернулися з кульовими пораненнями.

"Медійна ініціатива за права людини закликає міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб припинити воєнний злочин Російської Федерації, який відбувається просто в ці хвилини, та звільнити лікарів, пацієнтів, мирних мешканців, який російська армія тримає в заручниках і використовує як живий щит", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у мережі інтернет поширюється неправдива інформація про кількість загиблих у Маріуполі внаслідок обстрілів міста російськими окупантами. Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року - 2 357 загиблих маріупольців.