Із сьогоднішнього вечора і до ранку 17 березня в Києві й області оголосили комендантську годину

Виходити можна, тільки щоб дійти до укриття.

Із 20:00 15 березня до 07:00 17 березня в Києві й області оголосили комендантську годину.

Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко та очільник Київської ОДА Олексій Кулеба.

“Сьогодні складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні, 15 березня, з 20:00 у Києві запроваджується комендантська година”, – йдеться в повідомленні.

Пересуватися містом без спецперепусток заборонено. Виходити можна, тільки щоб дійти до укриття.

“Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або за сигналом тривоги в укритті”, – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в різних районах Києва пролунали вибухи. За офіційними даними, вражено будівлі та будинки у Святошинському, Подільському, Шевченківському районах, а також поблизу Осокорків. За даними речниці ГУ ДСНС у Києві Світлани Водолаги, станом на 8-му ранку відомо про двох загиблих унаслідок ударів по столиці.