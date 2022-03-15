ЗСУ контролюють 70% Ірпеня, на Херсонщині більшість районів позбавлені світла і води, – зведення від ОДА

З 8-ї ранку Росія знову почала стріляти по району Сумщини, який вже атакувала вночі.

ЗСУ контролюють 70% міста Ірпінь Київської області, в якому тривають бої з окупантами. У Вишгородському районі Київщини триває пересування техніки ворога.

У Броварському районі ворожа техніка – в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Відбуваються періодичні бої. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку.

На Чернігівщині вночі були постійні повітряні тривоги. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними, є загиблі.

Уночі була повітряна тривога в Сумах і Шостці. Пів ночі росіяни гатили з артилерії по Сумському району. Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8-ї ранку знову по тому самому району працює ворожа артилерія. З 9:00 очікується режим тиші та зелених коридорів, є погодження.

На Житомирщині вночі і вранці було декілька повітряних тривог. Поки що інформації про руйнування та постраждалих немає.

На Кіровоградщині відносно спокійно. Уночі – кількагодинна повітряна тривога.

У Дніпропетровській області загалом тихо, вночі була одна тривога.

Місто Харків – ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати ударів з повітря по житлових районах міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах – там теж тривають обстріли.

У Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета – ведення бойових дій на території Запорізького краю – ворогом не досягнута.

На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог. Те саме на Волині і Закарпатті. На Вінниччині вночі було тихо, з 6-ї ранку вже дві повітряні тривоги.

У Хмельницькій області ситуація відносно спокійна. Уночі – одна повітряна тривога.

У Тернополі ніч минула тихо. У Черкасах постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівщина – ніч була спокійною. Ситуація контрольована.

На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога.

Чернівці, Івано-Франківськ – спокійно.

У Луганській області інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку відносно спокійно, там запрацював ще один гуманітарний штаб. Учора відбулася евакуація 1700 людей. Уперше доставили гуманітарку в Гірське.

Донеччина – ворог стріляє по Авдіївці та Мар'їнці. Знову пакет "градів" росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне – відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомляли.

Миколаїв — уночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. У районах області також була повітряна тривога. У цілому ніч більш-менш спокійна.

У Херсоні ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів – без світла, газу та води, деякі – з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що ворог не пускає, відкривають вогонь. Велика потреба в медикаментах по всій області. У деяких районах немає постачань продуктів харчування.

Одеська область – одна повітряна тривога вночі, ще одна – вранці. Загалом спокійно.