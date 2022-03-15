У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ контролюють 70% Ірпеня, на Херсонщині більшість районів позбавлені світла і води, – зведення від ОДА

З 8-ї ранку Росія знову почала стріляти по району Сумщини, який вже атакувала вночі. 

ЗСУ контролюють 70% Ірпеня, на Херсонщині більшість районів позбавлені світла і води, – зведення від ОДА
Харків

ЗСУ контролюють 70% міста Ірпінь Київської області, в якому тривають бої з окупантами. У Вишгородському районі Київщини триває пересування техніки ворога.

У Броварському районі ворожа техніка – в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Відбуваються періодичні бої. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку. 

На Чернігівщині вночі були постійні повітряні тривоги. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними, є загиблі.

Уночі була повітряна тривога в Сумах і Шостці. Пів ночі росіяни гатили з артилерії по Сумському району. Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8-ї ранку знову по тому самому району працює ворожа артилерія. З 9:00 очікується режим тиші та зелених коридорів, є погодження.

На Житомирщині вночі і вранці було декілька повітряних тривог. Поки що інформації про руйнування та постраждалих немає.

На Кіровоградщині відносно спокійно. Уночі – кількагодинна повітряна тривога. 

У Дніпропетровській області загалом тихо, вночі була одна тривога. 

Місто Харків – ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати ударів з повітря по житлових районах міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах – там теж тривають обстріли.

У Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета – ведення бойових дій на території Запорізького краю – ворогом не досягнута.

На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог. Те саме на Волині і Закарпатті. На Вінниччині вночі було тихо, з 6-ї ранку вже дві повітряні тривоги. 

У Хмельницькій області ситуація відносно спокійна. Уночі – одна повітряна тривога.

У Тернополі ніч минула тихо. У Черкасах постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна. 

Львівщина – ніч була спокійною. Ситуація контрольована.

На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога. 

Чернівці, Івано-Франківськ – спокійно. 

У Луганській області інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку відносно спокійно, там запрацював ще один гуманітарний штаб. Учора відбулася евакуація 1700 людей. Уперше доставили гуманітарку в Гірське. 

Донеччина – ворог стріляє по Авдіївці та Мар'їнці. Знову пакет "градів" росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне – відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомляли.

Миколаїв — уночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. У районах області також була повітряна тривога. У цілому ніч більш-менш спокійна.

У Херсоні ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів – без світла, газу та води, деякі – з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що ворог не пускає, відкривають вогонь. Велика потреба в медикаментах по всій області. У деяких районах немає постачань продуктів харчування.

Одеська область – одна повітряна тривога вночі, ще одна – вранці. Загалом спокійно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також