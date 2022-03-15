Поїзди рухатимуться без зупинки на ній.

У Києві вранці 15 березня вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лукʼянівська".

На оприлюднених метрополітеном у Twitter фото видно, що в будівлі пошкоджено вікна та двері.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції", – повідомили в метрополітені.

Сьогодні приблизно з 4-ї години в Києві лунали вибухи в різних районах. За повідомленнями ДСНС і МВС, російські боєприпаси влучили в житлову багатоповерхівку на Подолі та в приватний будинок на Осокорках (лівий берег).

Увага!



Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022

Інформація про постраждалих буде уточнюватися.