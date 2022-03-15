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У Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лукʼянівська"

Поїзди рухатимуться без зупинки на ній. 

У Києві вранці 15 березня вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лукʼянівська".

На оприлюднених метрополітеном у Twitter фото видно, що в будівлі пошкоджено вікна та двері.

"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції", – повідомили в метрополітені.

Сьогодні приблизно з 4-ї години в Києві лунали вибухи в різних районах. За повідомленнями ДСНС і МВС, російські боєприпаси влучили в житлову багатоповерхівку на Подолі та в приватний будинок на Осокорках (лівий берег).

Інформація про постраждалих буде уточнюватися.

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