У Києві вранці 15 березня вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лукʼянівська".
На оприлюднених метрополітеном у Twitter фото видно, що в будівлі пошкоджено вікна та двері.
"Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції", – повідомили в метрополітені.
Сьогодні приблизно з 4-ї години в Києві лунали вибухи в різних районах. За повідомленнями ДСНС і МВС, російські боєприпаси влучили в житлову багатоповерхівку на Подолі та в приватний будинок на Осокорках (лівий берег).
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.
Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c
Інформація про постраждалих буде уточнюватися.