​Правозахисники закликають міжнародні організації захистити українців від викрадень і страт на окупованих Росією територіях

Громадські активісти та правозахисники закликають міжнародні організації захистити українців від викрадень та страт у містах та селищах, у які увійшли російські окупанти.

Про це йдеться в заяві Центру прав людини ZMINA.

"Ми, представники українських громадських організацій, звертаємося до міжнародної спільноти у зв’язку з випадками викрадень і страт українських активістів, правозахисників, волонтерів, журналістів, працівників органів місцевого самоврядування, які проживають, зокрема, на територіях Донецької, Запорізької, Київської, Луганської та Херсонської областей, частково зайнятих російською армією", - йдеться в повідомленні.

Активісти нагадують, що війна Росії проти України вже призвела до тисяч жертв серед мирного населення. Унаслідок бойових дій частина населених пунктів опинилися під тимчасовим контролем військ РФ. Однак, люди чинять спротив окупантам, тому ті продовжують залякувати місцевих мешканців.

"Протягом останнього тижня ми фіксуємо факти проведення “арештів”, а насправді – викрадень українських активістів, волонтерів, журналістів, представників органів місцевого самоврядування в Гостомелі, Херсоні, Бердянську, Мелітополі, Волновасі, Новій Каховці та інших населених пунктах, які окуповані російською армією. Відомі також випадки вбивств українських активістів", - наголосили правозахисники.

Так, 7 березня стало відомо, що російські військові застрелили мера Гостомеля Юрія Прилипка та ще двох волонтерів, Руслана Карпенка та Івана Зорю, коли вони роздавали людям гуманітарну допомогу.

У Мелітополі викрадено щонайменше три особи, зокрема 11 березня викрали міського голову Івана Федорова, 12 березня – активістку Ольгу Гайсумову, 13 березня – голову районної ради Сергія Прийму.

У Новій Каховці 12 березня зник активіст Сергій Цигіпа, а в сусідній Каховці ввечері того ж дня зник місцевий журналіст Олег Батурін.

У місті Дніпрорудному (Запорізька область) 13 березня стало відомо про викрадення міського голови Євгенія Матвєєва.

"Зв’язку з ними наразі немає, але є достовірні свідчення того, що вони були затримані російськими військовими. Є обґрунтовані підозри, що викрадені активісти, представники місцевого самоврядування зазнають залякувань та катувань", - наголосили правозахисники.

Крім того, за інформацією депутата Дмитра Лубінця, у Волновасі російські військові “заарештували” більш ніж 20 українських активістів. Також, за його інформацією, всі ці активісти були в списках, про які в лютому повідомляли численні західні медіа, – списках активістів, які мають бути “вбиті чи відправлені до таборів” після вторгнення РФ в Україну.

13 березня стало відомо про вбивство волонтера, українського активіста Олександра Кононова, якого російські військові розстріляли у власному будинку в селі Борівському під Сєвєродонецьком Луганської області. Олександр Кононов у 2014 році провів 98 днів у полоні в бойовиків так званої “ЛНР”, він був людиною з інвалідністю, не мав руки та ноги.

Громадські організації вимагають зробити все можливе для захисту цивільних громадян України, які перебувають під додатковим ризиком у зв’язку з їхньою публічною, волонтерською, громадською діяльністю, роботою в органах місцевого самоврядування чи державною службою.

Також вони закликають світ змусити Росію дотримуватися положень (IV) Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу (I) до Женевських конвенцій, (IV) Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї, а також припинити порушення прав людини.