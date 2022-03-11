В української влади є інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова, вона потребує підтвердження.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"За попередньою інформацією, годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров", – написав Тимошенко у Telegram.

За дві години до цього Іван Федоров запостив у Facebook подяку мелітопольським підприємцям за допомогу тим, хто цього потребує найбільше.

Радник глави МВС Антон Геращенко також повідомив про викрадення окупантами мера Мелітополя.

"Щойно в Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", – написав Геращенко.

Оновлення. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко оприлюднив відеопідтвердження викрадення окупантами міського голови Мелітополя.

Як повідомляли, окупанти блокують інтернет і мобільний зв’язок у Мелітополі. Російські військові неодноразово захоплювали телевежу та вежі радіозв'язку. Міська й державна влада не можуть контролювати контент, який транслюється в місті по телебаченню і радіо.

4 березня в Мелітополі загарбники захопили телевежу й увімкнули російське телебачення. Містяни вийшли на вулиці з національними прапорами й влаштували ходу за Україну. Вони вигукували окупантам "Мелітополь – Україна", "Ганьба", "Слава Україні", "Героям слава", "Смерть ворогам" тощо.

Напередодні в Мелітополі російські канали влаштували спектакль, показавши, як загарбників нібито радо зустрічають в місті. Насправді люди зустрічали окупантів з українськими прапорами та криками "Йдіть додому!"

Президент Зеленський нагородив міського голову Мелітополя орденом "За мужність".