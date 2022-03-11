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​Під час обстрілу загинув колишній проректор Харківського університету МВС

Російський снаряд влучив у будинок Валерія Московця у Дергачах під Харковом.

​Під час обстрілу загинув колишній проректор Харківського університету МВС
Валерій Московець
Фото: телеграм-канал Олега Синєгубова

У п'ятницю, 11 березня, під час обстрілу трагічно загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ, полковник Валерій Московець . 

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він розповів, що під час обстрілів приватного сектору у місті Дергачі під Харковом у будинок колишнього проректора потрапив снаряд. У будинку була 21-річна онука Валерія Московця Анастасія. Вона також загинула.

"Були знайомі особисто, деякий час працював під його керівництвом. Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина – батька і дідуся. Вічна пам‘ять і щирі співчуття рідним. Майже щодня Харківщина втрачає найкращих. Ніколи не пробачимо ворогу! "– написав Синєгубов.

Інформацію підтвердив керівник управління Нацполіції у Харківській області, помічник із гуманітарних питань В'ячеслав Марков. Він додав, що свого часу загиблий очолював райвідділ поліції у Дергачах.

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