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ЗСУ вигнали російських окупантів із Дергачів на Харківщині та повністю контролюють територію

Українські захисники втрат не зазнали.

ЗСУ вигнали російських окупантів із Дергачів на Харківщині та повністю контролюють територію
Архівне фото

Збройні Сили України вигнали російських окупантів із Дергачів, що на Харківщині, та повністю контролюють територію.

Про це повідомв голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі", - написав він у Telegram-каналі.

Синєгубов також зазначив, що українські захисники втрат не зазнали.

Нагадаємо, раніше поліцейські Харківщини знищили два російські танки в селище Деркачі, яке зайняли російські війська.

Вчора у Вовчанському районі Харківської області російські окупанти висадили десант чисельністю 120 осіб. Його розгромили місцева територіальна оборона і ЗСУ.

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