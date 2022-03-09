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80 медиків живуть у госпіталі, де рятують поранених з Бучі, Ірпеня, Ворзеля і Гостемеля, - Кличко

Мер Києва відвідав опорний госпіталь для прийому поранених

80 медиків живуть у госпіталі, де рятують поранених з Бучі, Ірпеня, Ворзеля і Гостемеля, - Кличко

Опорний госпіталь, де приймають поранених з Бучі, Ірпеня, Ворзеля і Гостомеля, забезпечений усім необхідним. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко

«Сьогодні відвідав столичну лікарню №7. Вона стала опорним госпіталем для прийому і порятунку життя поранених - військових і мирних мешканців - з прилеглих до Києва Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля, де тривають бої. У лікарні оперують поранених, стабілізують їхній стан і відправляють в інші медзаклади столиці для подальшої реабілітації. Персонал - майже 80 медиків - живуть увесь час на роботі. За майже два тижні в госпіталі прооперували та надали невідкладну допомогу кільком сотням українських військових, цивільних, дітей, поранених російськими окупантами. Госпіталь усім необхідним забезпечений, медики самовіддано працюють. Подякував їм», - написав Кличко. 

Він також повідомив, що на блокпостах довкола столиці настрій бойовий і всі налаштовані на перемогу. 

«Також заїхав на деякі блокпости, встановлені для оборони столиці. Поспілкувався з нашими захисниками.

Усі налаштовані на перемогу. Київ, Україну не здамо! Разом вистоїмо! Слава Україні», - підсумував Кличко.

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