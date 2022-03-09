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Російські військові "напали" на курник в українському селі і вкрали птицю

Загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", якого начальство не годує".

Військовослужбовці армії Російської Федерації мародерствують в українських містах і селах, зокрема, крадуть курей.

Відповідне відео опублікував головред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

На ньому російські окупанти бігають по подвір'ї приватного будинку за курми, намагаючись убити їх палицями. Один росіянин збирає мертву птицю та складає тушки в мішок.

"Російська армія краде курей в українському селі. Господарів будинків убивають і "денацифікують" курей. Прийшли пожерти. Загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", якого начальство не годує, щоб їжу добували в захоплених селах і містах", - написав Бутусов у фейсбуці.

Нагадаємо, російських військових відправили воювати проти України із сухпайками, термін придатності яких минув ще 2015 року.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко почав публікувати перехоплені розмови російських окупантів. В одній розмові військовий із гордістю ділився з дружиною своїми мародерськими здобутками з котеджного містечка депутатів Верховної Ради України. Окупант на ім'я Сєрьожа зателефонував своїй дружині, аби похвалитися краденим майном. Він розповів, що викрав дві норкові шуби, півшубу із песця, дорогий станок, дві музичні колонки "Ямаха", зварювальний апарат, м'ясорубку, фрезер. Також він пожалівся, що не встиг викрасти генератор.

Російський військовий згадує в розмові, що за участь у війні проти України їм обіцяли заплатити 53 долари.

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