СБУ спростувала російський фейк про єврейські погроми на Житомирщині

На закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми.

Служба безпеки України спростувала цю інформацію.

"Це відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни", – заявили у СБУ.

Російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися?" – сказав він.

Головний рабин Житомира закликав усіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах.

"Будьмо розумнішими і не дозвольмо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив Шломо Вільгельм.

Нагадаємо, минулої суботи найбільших руйнувань від ворожих обстрілів зазнали Чернігів, Харків, Житомирщина і Київщина.

Російські загарбники не припиняють обстрілів Житомира та області. Гинуть мирні люди, зокрема діти.