З Ворзеля на Київщині евакуювали дитячий і пологовий будинки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"З дитячого будинку у Ворзелі евакуйовані всі діти. Дітей плануємо розмістити в дитячій лікарні Києва. Також евакуйовано пологовий будинок", – написав він у телеграм-каналі.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Одним із зелених коридорів є маршрут Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.