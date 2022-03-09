Фото: ДСНС

У місті Малин на Житомирщині виявили ще одну жертву авіаудару окупантів.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“9 березня у м. Малин під час проведення пошуково-рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні внаслідок авіаудару ворога по приватному житловому сектору в Малині загинули 6 осіб, з них троє дітей.

Рятувальники спільно з волонтерами продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, раніше було відомо, що від авіанальоту на місто Малин загинули дві дитини і троє дорослих.