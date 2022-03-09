Навігатор належав «елітному» 108 десантно-штурмовому полку РФ, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.

Днями українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30. Тож до СБУ, серед іншого, потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої – всі дані пересувань і заплановані точки наступу загарбників.

Пресцентр СБУ повідомляє, що цей навігатор належав «елітному» 108 десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.

Тож українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога. Ба більше, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря.

"Ці «путінські аси» успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну виявився останнім для них", – наголошують у СБУ.

Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють усіх причетних до війни.