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У поліції закликали не підіймати залишки "інскандерів", схожі на бляшанки від пива, - можуть здетонувати

Трагічний випадок вже є, зазначив голова Патрульної поліції Києва.

Голова Патрульної поліції Києва Євген Жуков закликав не підіймати із землі сторонні предмети в місцях обстрілів, зокрема, касетні частини ракети "Іскандер-М", що схожі на бляшанку від пива чи масляний фільтр. Про це він напив у facebook

Фото: facebook/позывноймаршал

"Брати та сестри, усім нашим передайте: ось такими шнягами нафаршировані "іскандери-м". Схожі на банку з-під пива або на масляний фільтр. Якщо навіть збили "іскандер", у жодному разі не брати їх у руки. Тільки вибухотехніки їх знешкоджують. Це бойові касетні частини ракети. У них є кульки як снаряд ураження. Цивільних до них не підпускати", - зазначив Жуков, попередивши, що вже була спроба розібрати снаряд, яка закінчилася летально.

"Вони (касетні частини ракети. - Ред.) можуть здетонувати протягом 24 годин і більше. Великі номерні частини передавати військовим для ідентифікації ракети. Такі ракети заборонені конвенцією ООН. Це для Гааги", - зазначив Жуков.

Нагадаємо, оперативно-тактичними ракетами наземного і морського базування типу “Іскандер” російська армія обстрілює цивільні об'єкти та житлові будинки в Україні.

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